رئيس الحكومة المغربية يناشد شعبه... فيديو

ناشد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، الشعب المغربي، بالاتزام بالإجراءات الاحترازية، في ظل تزايد الإصابات.

وقال العثماني عبر صفحته الرسمية في موقع "تويتر": "أتوجه لكم بالطلب الملح بالتزام الإجراءات الاحترازية والتقليل من السفر ما أمكن في ذكرى المولد النبوي الشريف لمحاصرة وباء "كوفيذ- 19".

رئيس الحكومة للمواطنات والمواطنين: أتوجه لكم بالطلب الملح بالتزام الإجراءات الاحترازية والتقليل من السفر ما أمكن في ذكرى المولد النبوي الشريف لمحاصرة وباء كوفيذ 19 pic.twitter.com/rgcIRqLLeE — رئيس الحكومة -المغرب (@ChefGov_ma) October 28, 2020

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 3988 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 203733 حالة منذ ظهور الفيروس في المغرب أوائل آذار/ مارس الماضي.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.