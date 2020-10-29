هجوم بـ"آلة حادة" على القنصلية الفرنسية في مدينة جدة السعودية

أعلنت الشرطة السعودية، اليوم الخميس، عن "هجوم بآلة حادة على القنصلية الفرنسية في مدينة جدة".

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن "القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف الرائد الغامدي، بأنه "تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

#عاجل

شرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بـ #جدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 29, 2020

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يتبع...