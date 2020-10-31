مقتل طفلين وإصابة 28 شخصا بانفجار أنبوب غاز جنوبي العراق

قتل طفلين وأصيب 28 شخصا بجروح متفاوتة، اليوم السبت 31 تشرين الأول/أكتوبر، إثر انفجار أنبوب للغاز الناقل في محافظة المثنى ثاني أكبر محافظات العراق مساحة بعد الأنبار.

وأفادت خلية خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن انفجا را وقع في إحدى أنابيب الغاز الناقلة في منطقة النجمي في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، جنوبي البلاد وأدى الحادث إلى وفاة طفلين وإصابة 28 شخصاً.

وأوضحت الخلية، أن من بين المصابين 9 عناصر من قوات الحشد الشعبي معسكر خلفيات اللواء 44، والمصابين البقية من أهالي المنطقة.

ونوهت الخلية إلى أن الحصيلة كموقف أولي ومازالت أسباب الانفجار غير معروفة، والجهود مستمرة للسيطرة على النيران، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

وتعد محافظة المثنى ثاني أكبر محافظات العراق مساحة بعد الأنبار غربي البلاد، لكنها الأقل من حيث السكان.