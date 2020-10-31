السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان الدولية في شرم الشيخ... فيديو

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء.
افتتاح جامعة الملك سلمان برأس سدر #eXtranews pic.twitter.com/gJ314Ig75D— eXtra news (@Extranewstv) October 31, 2020
وأضاف أن "المشروع يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور، مدينة رأس سدر، مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب".
شاهد فديوعن جامعة_الملك_سلمان— ابن مصر 🇪🇬 (@MTLhIme7aDdb16b) October 31, 2020
الذى يفتتحها الرئيس السيسي اليوم في شرم الشيخ والتي بنيت هديه من خادم_الحرمين_الشريفين لمصر وشعبها ضمن مشروع تنمية سيناء وهي أول جامعة ذكية متكاملة تستوعب 30 ألف طالب وطالبة مع مستشفى وسكن جامعي موزعة على مدن الطور رأس_سدر شرم_الشيخ pic.twitter.com/AbqMrazPZq
وأوضح أن ذلك "ضمن المخطط الاستراتيجي للإرتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً وأكاديمياً علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة".
ووفقا له، تتضمن كليات الجامعة تخصصات، الهندسة التطبيقية، علوم الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم المالية والادارية، السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الزراعات الصحراوية، الفنون والتصميم.
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