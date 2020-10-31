السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان الدولية في شرم الشيخ... فيديو

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، جامعة الملك سلمان الدولية، وكذلك عدد من المشروعات الأخري في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء.

افتتاح جامعة الملك سلمان برأس سدر #eXtranews pic.twitter.com/gJ314Ig75D — eXtra news (@Extranewstv) October 31, 2020

وأضاف أن "المشروع يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور، مدينة رأس سدر، مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب".

شاهد فديوعن جامعة_الملك_سلمان

الذى يفتتحها الرئيس السيسي اليوم في شرم الشيخ والتي بنيت هديه من خادم_الحرمين_الشريفين لمصر وشعبها ضمن مشروع تنمية سيناء وهي أول جامعة ذكية متكاملة تستوعب 30 ألف طالب وطالبة مع مستشفى وسكن جامعي موزعة على مدن الطور رأس_سدر شرم_الشيخ pic.twitter.com/AbqMrazPZq — ابن مصر 🇪🇬 (@MTLhIme7aDdb16b) October 31, 2020

وأوضح أن ذلك "ضمن المخطط الاستراتيجي للإرتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً وأكاديمياً علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة".

ووفقا له، تتضمن كليات الجامعة تخصصات، الهندسة التطبيقية، علوم الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم المالية والادارية، السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الزراعات الصحراوية، الفنون والتصميم.