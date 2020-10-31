قتلى وجرحى في انفجار ضخم لأنبوب غاز بالعراق... فيديو

أفادت مصادر بالشرطة العراقية، اليوم السبت، بأن اثنين على الأقل لقيا حتفهما وأصيب 51 آخرون بعد انفجار في خط أنابيب غاز بجنوب البلاد.

ونقلت "رويترز" عن مصادر لها في الشرطة قولها، إن "الانفجار وقع مساء الجمعة قرب مدينة السماوة على بعد 270 كيلومترا إلى الجنوب من بغداد وإن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء الحريق بعد إغلاق خط الغاز".

انفجار ضخم لأنبوب نفطي في منطقة النجمي بمحافظة السماوة وفرق الدفاع المدني تحاول اخماده #العراق pic.twitter.com/eT5ZPdKdOb — Mohammed Alfahad محمد الفهد (@mohamedalfahad0) October 31, 2020

وفي السياق، قال مسؤولون بقطاع الطاقة إن "الخط المحلي ينقل الغاز من حقول جنوبية لتغذية محطات الطاقة في مدن بالجنوب ومحطة كهرباء رئيسية قرب بغداد".

فيما صرح مسؤولان بقطاع الغاز بأن "الانفجار ليس له أي تأثير على إنتاج الغاز وعمليات المعالجة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان، عن وفاة طفلين وإصابة 28 من بينهم 9 من الحشد الشعبي من معسكر خلفيات اللواء 44، بانفجار أنبوب الغاز الناقل في منطقة النجمي في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى. بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن "بقية المصابين هم من أهالي المنطقة"، مشيراً إلى أن "هذه الإحصائية هي موقف أولي، وأن أسباب الانفجار غير معروفة".