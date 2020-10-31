افتتاح ساحة التحرير وجسر الجمهورية في بغداد بعد عام من الإغلاق... صور

أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لمرسلة "سبوتنيك" في العراق، إعادة افتتاح جسر الجمهورية وساحة التحرير بعد عام من الإغلاق وسط العاصمة بغداد.

وقال الخفاجي، إن "عمليات بغداد تعلن فتح جسر الجمهورية وساحة التحرير، أمام حركة المواطنين والسيارات".

© Sputnik . Security media افتتاح التحرير وجسر يربط جانبي بغداد بعد عام من الإغلاق إثر الاحتجاجات

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلتنا اليوم، بأن الجهود الخدمية لوزارتي الدفاع والداخلية في ساحة التحرير ومقترباتها وشوارع الرشيد والسعدون وساحة الطيران وجسر الجمهورية، باشرت لإعادتها لوضعها الطبيعي.

© Sputnik . Security media افتتاح التحرير وجسر يربط جانبي بغداد بعد عام من الإغلاق إثر الاحتجاجات

وأضافت الخلية، أن الحركة بدأت صباحا من جانب الكرخ إلى الرصافة على جسر الجمهورية، ومازالت الجهود الخدمية مستمرة.

© Sputnik . Security media افتتاح التحرير وجسر يربط جانبي بغداد بعد عام من الإغلاق إثر الاحتجاجات

الجدير بالذكر، أن جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة مقر لها، أغلق منتصفه من قبل قوات مكافحة الشغب بعد انطلاق التظاهرات الشعبية الكبرى مطلع أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

افتتاح التحرير وجسر يربط جانبي بغداد بعد عام من الإغلاق إثر الاحتجاجات © Sputnik . Security media

افتتاح التحرير وجسر يربط جانبي بغداد بعد عام من الإغلاق إثر الاحتجاجات © Sputnik . Security media

افتتاح التحرير وجسر يربط جانبي بغداد بعد عام من الإغلاق إثر الاحتجاجات © Sputnik . Security media

افتتاح التحرير وجسر يربط جانبي بغداد بعد عام من الإغلاق إثر الاحتجاجات © Sputnik . Security media

افتتاح التحرير وجسر يربط جانبي بغداد بعد عام من الإغلاق إثر الاحتجاجات © Sputnik . Security media

افتتاح التحرير وجسر يربط جانبي بغداد بعد عام من الإغلاق إثر الاحتجاجات © Sputnik . Security media 1 / 6 © Sputnik . Security media افتتاح التحرير وجسر يربط جانبي بغداد بعد عام من الإغلاق إثر الاحتجاجات

وانسحب المتظاهرون من ساحة التحرير ورفعوا خيمهم "سرادقهم" للاعتصام، بعد يوم من إحيائهم الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الثورة الشعبية يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول، لدرء أي تحرك من المندسين الذين كلفوا من جهات حسب تصريحات المحتجين، لتنفيذ هجمات أو أعمال عنف تستهدف التظاهرات والقوات الأمنية.

وشهدت محافظات الوسط والجنوب العراقي، والعاصمة بغداد، تظاهرات حاشدة منذ أكتوبر العام الماضي، واختتمت الشهر الجاري في ساحة التحرير وسط العاصمة، ضد البطالة وتردي الخدمات والفساد المستشري في دوائر الدولة والأحزاب، للمطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات ومحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين وكشف مصير المغيبين قسرياً وإطلاق سراح معتقلي الرأي.