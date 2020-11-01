"تضم تخصص لأول مرة"... السعودية تعلق على افتتاح جامعة الملك سلمان في مصر

علقت المملكة العربية السعودية، على افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية في مدينة شرم الشيخ، باعتبارها أول جامعة تنشأ في جنوب سيناء.

وهنأ سفير المملكة في القاهرة، أسامة النقلي، مصر على افتتاح مشاريع تنموية في سيناء، ومنها جامعة الملك سلمان الدولية.

وقال النقلي، أمس السبت، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" إنهم شهدوا اليوم صرحا تعليميا متطورا، ومنشأ بأحد الأنظمة التعليمية في العالم والمتطورة حول العالم، كما أن التخصصات الموجودة في الجامعة وفروعها هي تخصصات تنسجم مع بيئة الجامعة وتخدم التنمية الشاملة لمصر والسعودية والعالم.

ولفت أسامة النقلي إلى أن جامعة الملك سلمان تضم تخصص "زراعة المناطق الصحراوية"، مؤكدا أنه ولأول مرة يشاهد ذلك التخصص، مشيرا إلى أنه سيكون مفيدا للمناطق العربية التي تضم صحاري كثيرة.

ضم الوفد المرافق لسموه كلا من: معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، ونائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد الخضيري. — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) October 31, 2020

وأوضح أن "المملكة العربية السعودية ومصر بهما مساحات صحراوية كبيرة جدا، ومثل هذه التخصصات من شأنها إحداث تنمية في المناطق الصحراوية".

كما اعتبر سفير السعودية في القاهرة جامعة الملك سلمان أنها "صرح ومعلم أكاديمي علمي يليق بمستوى البلدين مصر والسعودية، ويؤكد على متانة وقوة العلاقات في المجالات التعليمية ويتقدم بها لمستويات أفضل".

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، أمس السبت، جامعة الملك سلمان الدولية، وكذلك عدد من المشروعات الأخري في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وأضاف أن "المشروع يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور، مدينة رأس سدر، مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب".

وأوضح أن ذلك "ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً وأكاديمياً علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة".

ووفقا له، تتضمن كليات الجامعة تخصصات، الهندسة التطبيقية، علوم الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم المالية والادارية، السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الزراعات الصحراوية، الفنون والتصميم.