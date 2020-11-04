السعودية تعلن عن مبادرة لتخفيف القيود التعاقدية للعمالة الوافدة

قال نائب وزير الموارد البشرية في السعودية، اليوم الأربعاء، إن المملكة ستخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بما يشمل حرية تغيير الوظائف.

وأضاف عبد الله بن ناصر أبوثنين، للصحفيين، أن الخطط التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2021 تشمل منح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل.

وأشار إلى أن الهدف هو زيادة عوامل الجذب في سوق العمل بالسعودية. وفقا لوكالة "رويترز".

وبلغ عدد سكان السعودية بنهاية عام 2015 حوالي 31 مليون نسمة، منهم 10.24 مليون نسمة غير سعودي، و20.77 مليون سعودي.