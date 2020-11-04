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    حفل افتتاح قنصلية الإمارات بمدينة العيون ‏المغربية

    تفاصيل هامة... دلالات افتتاح الإمارات قنصليتها في مدينة العيون جنوبي المغرب

    © Sputnik . Mohammed Hemeda
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    افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم الأربعاء، قنصلية عامة لها بالعيون.

    المغرب- سبوتنيك. وترأس حفل افتتاح قنصلية الإمارات بمدينة العيون وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير الإمارات بالمغرب، العصري سعيد أحمد الظاهري.

    علم المغرب
    © flickr.com / Marek Kubica
    رسميا... الإمارات تفتتح قنصلية عامة في العيون بالصحراء الغربية

    كما أعرب الملك محمد السادس، حسب بلاغ سابق للديوان الملكي، عن "اعتزازه العميق بقرار الإمارات كأول دولة عربية تفتح قنصلية عامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو قرار يجسد موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق المغرب المشروعة وقضاياه العادلة، ووقوفها الدائم إلى جانبه في مختلف المحافل الجهوية والدولية".

    وقال بوريطة إن افتتاح القنصلية في العيون له دلالات سياسية وقانونية، وأن هذه الخطوة الدبلوماسية تأكيد على حق المغرب في سيادته في الصحراء ودعم من الإمارات، مشددا على أن العلاقات بين البلدين قوية وتاريخية.

    وأضاف أن افتتاح القنصلية من شأنه أن يفتح لرجال الأعمال الاستثمار في المجالات الاقتصادية التي تمتاز بها مدينة العيون، وأن التنسيق المشترك بين البلدين في القضايا الدولية والإقليمية يمثل أهمية كبيرة .

    وأكد السفير الإماراتي خلال كلمة الافتتاح على دعم بلاده للمغرب،  وأن افتتاح السفارة يمثل أهمية ومرحلة هامة في العلاقات الإماراتية المغربية.

    وفي كلمة مسجلة أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، دعم بلاده للمغرب أمام كل الجهات الدولية، مثنيا على العلاقات المميزة بين البلدين وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورا في هذه العلاقات. 

    حفل افتتاح قنصلية الإمارات بمدينة العيون ‏المغربية
    © Sputnik . Mohammed Hemeda
    حفل افتتاح قنصلية الإمارات بمدينة العيون ‏المغربية

    وشدد على أن الإمارات أسست قاعدة للعلاقات المتينة مع الدول العربية، المبنية على الثقة المتبادلة واحترام السيادة، وأنها مع المغرب في احترام قضاياه العادلة أمام المحافل الدولية.

    وأوضح أن الخطوة هى إحدى نتائج العلاقات المتينة بين البلدين والتعاون المستمر،  وأنها بمثابة الدفع الكبير للعلاقات بين الإمارات والمغرب.

    دلالات القنصلية:

     وجدد الجانب الإماراتي في محضر الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين البلدين (أبو ظبي، 21-22 مايو 2018) التأكيد على "موقفه الداعم لمغربية الصحراء، وأن أي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

    حرس الحدود على الحدود المغربية في الصحراء الغربية
    © AFP 2020 / Stringer
    ما السبب وراء افتتاح الإمارات قنصلية عامة في "الصحراء المغربية"؟

    وتأتي الاستثمارات والتمويلات المباشرة الإماراتية بالمغرب في المرتبة الأولى عربيا، كما أصبحت تتصدر الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المغربية بقيمة سوقية تناهز 88.9 مليار درهم (9.36 مليار دولار)، بزيادة 1.6%، وأصبحت الاستثمارات الإماراتية تمثل حصة 47% من إجمالي الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية المدرجة في البورصة.

    وبلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في المغرب مليارين و79 مليون درهم (مغربي) سنة 2018، وما يناهز مليارين و441 مليون درهم سنة 2019، ومليارا و300 مليون درهم في النصف الأول من السنة الجارية. وتعتبر الإمارات أول مستثمر عربي في المغرب بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 15 مليار دولار، وذلك من خلال 20 مؤسسة وشركة عاملة في قطاعات

    حفل افتتاح قنصلية الإمارات بمدينة العيون ‏المغربية
    © Sputnik . Mohammed Hemeda
    حفل افتتاح قنصلية الإمارات بمدينة العيون ‏المغربية

    العقار والسياحة والفلاحة والصناعة والصحة.

    التبادل التجاري

    بلغ مجموع واردات المغرب من الإمارات سنة 2019، 6974.6 مليون درهم(مغربي)، فيما بلغت الصادرات إلى الإمارات 585.9 مليون درهم من بينها 29.1 مليون درهم كصادرات من السيارات السياحية.

    أهم المواد المصدرة:

    الحوامض والسيارات السياحية والملابس الجاهزة ومصبرات الأسماك والأحذية والأثواب والمنسوجات القطنية وغيرها.

    أهم المواد المستوردة:

    ملك المغرب
    © AP Photo / Uncredited
    وصفها ملك المغرب بخطوة تاريخية... الإمارات تقرر فتح قنصلية في مدينة العيون المغربية

    الغاز والبترول ومشتقاتهما، وخام الكبريت، وزيوت المحركات، ومواد نصف مصنعة مختلفة، والأجهزة السمعية البصرية، وأنسجة من الألياف الاصطناعية، ومواد استهلاكية مصنعة مختلفة.

     الجالية المغربية:

    يبلغ عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة في دولة الإمارات أكثر من 56 ألف فردا، يشتغلون بقطاعات مختلفة كالفندقة والبنوك والديكور والتدريس والطيران.

     التعاون الثقافي والعلمي والسياحي

    تمثلت أبرز الأنشطة التي كانت في هذه المجالات في السنتين الأخيرتين:

    حفل افتتاح قنصلية الإمارات بمدينة العيون ‏المغربية
    © Sputnik . Mohammed Hemeda
    حفل افتتاح قنصلية الإمارات بمدينة العيون ‏المغربية

    -  تنظيم الفعالية الثقافية "المغرب في أبوظبي" في الفترة من 17 إلى 30 أبريل 2019، للسنة الرابعة على التوالي، للتعريف بالموروث الثقافي الوطني وفن العيش المغربي، وذلك تحت الرعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

    -  إنشاء البلدين لصندوق إماراتي مغربي لإحياء التراث الإسلامي، تتولى لجنة مشتركة، برئاسة وزيري الشؤون الإسلامية والأوقاف بالبلدين، الإشراف عليه ووضع البرامج التنفيذية لتحقيق أغراضه.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الصحراء المغربية, الصحراء الغربية, القنصلية, قنصلية, الإمارات, أخبارالمغرب, المغرب
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