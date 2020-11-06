"فعلناها"... أول عربي مسلم يفوز بانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي

فاز الأمريكي، من أصول فلسطينية، فادي قدورة، بعضوية مجلس شيوخ ولاية إنديانا الأمريكية، ليصبح بذلك أول عربي مسلم في المجلس التشريعي للولاية، وثالث فلسطيني يفوز بالانتخابات الأمريكية 2020.

ذكرت وكالة "سما"، صباح اليوم الجمعة، أن قدورة انتزع المقعد من منافسه جون روكلشاوس، في "المنطقة 30" التي تغطي أجزاء من الجانب الشمال الشرقي للولاية.

قال فيه: "إنه سيكون أول مسلم يخدم في مجلس شيوخ إنديانا، فعلناها! فقط في أمريكا يمكن لشخص ما أن يهاجر إلى هذا البلد، ويعمل بجد، ويكسب ثقة عشرات الآلاف من الناخبين ليصبح أول سيناتور من دولة مسلمة في تاريخ إنديانا... سأعمل بجد كل يوم لتمثيل كل الناس، بما في ذلك أولئك الذين لم يصوتوا لي".

فادي قدّورة مواطن أمريكي من أصول عربيّة، هاجر من فلسطين منذ 19 عاما بهدف دراسة علوم الكمبيوتر، خسر منزله وعاش فترة صعبة مع عائلته بعد إعصار "كاترينا" الذي ضرب الولايات المتحدة.

ساعدت الجمعيات الاجتماعية والخيريّة فادي وعائلته على تخطي هذه المحنة، واليوم هو أول عضو مسلم من أصول عربيّة لمجلس الشيوخ مدعوما من الحزب الديمقراطي.