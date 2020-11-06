الجزائر تغلق 3 حدائق عمومية وتمنع الطاولات في المطاعم والمقاهي

أعلنت السلطات المعنية في الجزائر العاصمة، أنها أمرت بإغلاق ثلاث حدائق عمومية، وذلك ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بلدية الجزائر الوسطى أعلنت، أمس الخميس، عن إغلاق 3 حدائق عمومية ومنع الطاولات والكراسي في المقاهي ومحلات الوجبات السريعة.

وأشار موقع "النهار" إلى أن الإجراء يأتي بناء على القرارات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الأمنية لولاية الجزائر، ولاسيما المتعلقة بمكافحة تفشي وباء الكورونا

وأوضح أن قرار الإغلاق خاص بحديقة الحرية وحديقة الساعة الزهرية وحديقة بيروت.

كما شمل القرار غلق كل المواقع و المساحات العمومية المستغلة من طرف المقاهي و دير الشاي. وكذلك، تم منع الطاولات و الكراسي على مستوى كل المقاهي والأكل الخفيف والسريع.

وحسب البيان، تطبق هذه التدابير انطلاقا من تاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، وكل مخالفة تعرض صاحبها للإجراءات المقررة في التشريع الساري.