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    مدرسة مصرية

    التعليم المصرية: لا زيادة في رسوم الكتب لـ"المدارس الخاصة"

    © REUTERS / STRINGER
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    أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أنها لم تقرر زيادة في رسوم الكتب المدرسية للمدارس الخاصة.

    وبحسب بيان للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء على صفحته بـ"فيسبوك"، فقد نفى صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن زيادة رسوم الكتب الدراسية في المدارس الخاصة خلال العام الدراسي الجاري.

    تلاميذ وطلاب مدرسة في مصر
    © AP Photo / Mohamed Elraai
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    وكانت مواقع التواصل قد تناولت خبرا مفاده أن وزارة التربية والتعليم المصرية قد قررت زيادة الرسوم الخاصة بالكتب الدراسية في المدارس الخاصة.

    وقال البيان إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي.

    وأوضحت أن المدارس سواء الخاصة أو التجريبية ستلتزم برسوم الكتب الدراسية المقررة من قبل الوزارة، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدارس المخالفة.

    وناشدت الوزارة أولياء الأمور التقدم بشكاوى في حالة عدم التزام المدرسة بالرسوم المقررة.

    وقال البيان إنه في إطار الخطة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد تم تخفيف عدد أيام الحضور بالمدارس لمختلف الفرق الدراسية، حسب الكثافة العددية لكل مدرسة، كما تم إتاحة منصات تعلم إلكترونية مجانية للطلاب لشرح المناهج أيام الحضور من المنازل، التي منها إطلاق القنوات التعليمية والمنصات والفيديوهات التعليمية، وكذلك المكتبة الرقمية والكتب التفاعلية ومنصة "إدمودو" و"اسأل المعلم"، بالإضافة إلى المجموعات الخاصة بالتقوية داخل المدارس والبث المباشر من وزارة التربية والتعليم.

    وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية، ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

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    الكلمات الدلالية:
    بيع الكتب, وزارة التعليم, المدارس
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