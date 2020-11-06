صحيفة عبرية: بايدن يعيد القضية الفلسطينية إلى جدول الأعمال

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن رؤية إدارة جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، للقضية الفلسطينية، في حال ثبت فوزه ووصوله إلى البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن بايدن سيعيد القضية الفلسطينية إلى جدول الأعمال، وبأنه سيعاد الحديث عن "حل الدولتين" ووقف بناء المتسوطنات، وكذلك انتهاء الحديث عن الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن للبلاد.

ورجحت الصحيفة أن يعلق بايدن، في حال فوزه، أي اتفاقيات تطبيع جديدة بين الدول العربية "المعتدلة" وتل أبيب، مشيرة إلى أن ترامب قدم لإسرائيل ثلاث اتفاقيات، وتجاهل الفلسطينيين، لكن بايدن "مستعد لإعادتهم".

وأكدت أن الرئيس الحالي، دونالد ترامب، قدم الكثير لإسرائيل، أهمها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والتطبيع مع البحرين والإمارات والسودان، في حين تترقب البلاد مصيرها في حال فوز بايدن.