"أنصار الله" تحقق تقدما ميدانيا في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن

حققت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الجمعة، تقدما ميدانيا في معارك مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، إن جماعة "أنصار الله": "نفذت هجوما واسعا على مواقع للجيش اليمني وقبليين موالين له في مديرية مدغل الجدعان شمال غربي مأرب، تمكنت عقب معارك استمرت نحو 72 ساعة من السيطرة على قرية الجوة ومواقع في محيطها إضافة إلى مفترق طرق استراتيجي".

وأضاف أن تقدم جماعة "أنصار الله" جاء بعد استكمالها السيطرة على قرى بينها الجرف ونبعة العليا والسفلى، واحكام قبضتها على العديد من المواقع العسكرية.

وذكر أن مواجهات عنيفة تدور بين الطرفين في صحراء اللسان والجفرة، حيث يسعى مقاتلو جماعة "أنصار الله" إلى قطع آخر خطوط إمداد القوات الحكومية في معسكر ماس الاستراتيجي الذي يضم أسلحة ثقيلة بينها مدافع ذاتية الحركة وراجمات صواريخ تابعة للتحالف العربي، تمهيدا لاقتحامه والسيطرة عليه.

وأشار إلى تنفيذ طيران التحالف العربي أكثر من 13 غارة جوية على مواقع وتعزيزات لجماعة "أنصار الله" في مديرية مدغل، أوقعت قتلى وجرحى وأعطبت آليات وعتادا عسكريا.

ووفقا للمصدر، فإن المعارك أسفرت عن مقتل 25 من الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، وإصابة أكثر من 37 من الجانبين.