الأمن العراقي يضبط مبالغ نقدية مزيفة وماكينة خاصة لعمليات التزوير... صور

تمكنت قوات الأمن العراقية من ضبط مبالغ نقدية، وماكينة خاصة استخدمت في عملية تلوين العملة وقصها في العاصمة بغداد.

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، على صفحته الرسمية في "تويتر": "تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة من ضبط مطبعة نقود مزيفة في منطقة الشالجية".

وأضاف رسول "تم العثور بداخلها على أموال مزيفة تقدر بثلاثة عشر مليار دينار عراقي وثلاثة وعشرين الف دولار أمريكي بالإضافة إلى ورق خاص نسيجي وماكينة تستخدم في عملية تلوين العملة وقصها".

تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة من ضبط مطبعة نقود مزيفة في منطقة الشالجية، تم العثور بداخلها على أموال مزيفة تقدر بثلاثة عشر مليار دينار عراقي وثلاثة وعشرين الف دولار أمريكي بالإضافة إلى ورق خاص نسيجي وماكنة تستخدم في عملية تلوين العملة وقصها pic.twitter.com/S7Jshn5AOB — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) November 6, 2020

وتواصل قوات الأمن العراقية عمليات البحث والتفتيش عن الخارجين عن القانون معتمدة على المعلومات الاستخباراتية.