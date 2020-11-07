أصدقاء ترامب في لبنان يسخرون من بايدن بصورة مع الأموات

نشرت صفحة "أصدقاء دونالد ترامب في لبنان" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة ساخرة للمرشح الديمقراطي جو بايدن وهي تسخر من عمليات الاقتراع التي تحصل في الولايات المتحدة.

وعلقت الصفحة على الصورة التي نشرتها وفيها المرشح الديمقراطي جو بايدن يشكر ناخبيه في العالم الآخر بعدما صوتوا له عبر البريد.

وكان ترامب، ادعى في مناسبات عديدة، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 تعرضت للتزوير لصالح منافسه من الحزب الديمقراطي، جو بايدن، وتعهد ترامب برفع "الكثير من الدعاوى القضائية" بعد أن زعم ​​إلغاء أصوات لصالحه.

ويستمر فرز أصوات الناخبين الأمريكيين يستمر في 5 ولايات حاسمة وسط أجواء من التوتر، حيث جدد المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب تأكديه بأنه فاز بالأصوات القانونية، وشدد على أنه لن يسمح بسرقة الانتخابات، في حين أكد منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه ليس لديه شك في الفوز بالرئاسة.