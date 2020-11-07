داخلية الوفاق الليبية تتهم قوات موالية للجيش الوطني باغتيال مسؤول سابق لديها

اتهمت وزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، والمنعقدة غربي البلاد، قوات موالية للجيش الوطني الليبي، باغتيال مسؤول سابق بالوزارة.

وقال وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، عبر "تويتر"، اليوم السبت، "العميد مبروك خلف، مدير مكتب المعلومات والمتابعة السابق، في ذمة الله إثر تصفيته من قبل عصابة الكاني الإجرامية، حيث تم العثور على جثمانه في مقبرة جماعية في مدينة ترهونة اليوم".

وتابع، "ما قامت به عصابة الكاني الإجرامية من أفعال مروعة تعتبر أعمالا إرهابية، تستلزم الملاحقة محلياً ودوليا وعدم الإفلات من العقاب".

وأكد أن المسؤولين عن قتل خلف "ستطولهم يد العدالة".

ما قامت به عصابة الكاني الإجرامية من أفعال مروعة تعتبر أعمال إرهابية تستلزم الملاحقة محلياً و دولياً و عدم الإفلات من العقاب رحم الله جميع الشهداء ضحايا هذه العصابة المجرمة التي ستطالهم يد العدالة — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) November 7, 2020

​وتعاني ليبيا من انقسامات، إذ يسيطر الجيش الوطني الليبي على شرق البلاد بدعم من البرلمان المنعقد في طبرق، فيما تسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج على العاصمة طرابلس وأغلب المنطقة الغربية في ليبيا وهي الحكومة المعترف بها دوليًا.