الكويت... مصرع وافدين غرقا ودهس سيدة مجهولة الهوية

أفاد مصدر أمن كويتي، بأن عمليات وزارة الداخلية، قد أبلغت اليوم السبت، عن غرق شخصين مجهولين، بالإضافة إلى وفاة سيدة مجهولة الهوية إثر دهسها على طريق الدائري السادس.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر أمني قوله: "الوافدان اللذان يرجح أنهما من إحدى الجنسيات الآسيوية قد توفي إثر غرقهما مقابل منطقة المهبولة".

وأضاف المصدر: "عمليات الداخلية، أبلغت عن غرق شخصين مجهولين وعلى الفور انتقلت دوريات خفر السواحل والإطفاء البحري واستطاعوا انتشال الوافدين وتبين وفاتهما".

كما نقلت جثة امرأة مجهولة الهوية يرجح أنها آسيوية إلى الطب الشرعي إثر دهسها على طريق الدائري السادس والذي تصل حدود السرعة فيه إلى 120 كيلومترا.

وأوضح المصدر أنه "تم القبض على الجاني وهو مواطن من مواليد 1997 وكان متواجدا في موقع الحادث ليتم نقله إلى قسم شرطة الصليبية، لاستكمال التحقيقات".