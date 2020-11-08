الجيش اليمني يعلن صد هجمات لجماعة "أنصار الله" وإسقاط 4 طائرات مسيرة شرقي صنعاء

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، إحباط هجمات لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، شرقي العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر"، أن "الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موال للجيش)، كسر عددا من الهجمات الانتحارية شنها الحوثيون لتحقيق أي تقدم باتجاه مواقع الجيش في جبهة نهم (شرقي صنعاء)".

وأكد "مقتل عدد من عناصر الحوثيين وإحراق ثلاث آليات قتالية بعتادها خلال استهداف مدفعية الجيش تعزيزات وتجمعات للجماعة في مواقع متفرقة بجبهة مديرية نهم".

وأشار إلى "تمكن الدفاعات الجوية للجيش من إسقاط 4 طائرات مسيرة للحوثيين في جبهة نهم".

وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة ما لا يقل عن 100 من عناصر الحوثيين، بنيران قواته وغارات لطيران التحالف العربي، في جبهات صلّب ونجد العتق بمديرية نهم، مشيرا إلى صد هجمات للجماعة على امتداد جبهات القتال في المديرية البالغة مساحتها 1841 كيلومترا مربعا، وتبعد عن وسط صنعاء نحو 60 كيلو مترا.

سبق ذلك في 26 من الشهر ذاته، سيطرة الحوثيين على مواقع للجيش اليمني في جبهتي نجد العتق والجدعان في مديرية نهم خلال هجوم واسع شنته الجماعة حققت فيه تقدما وصولا إلى مديرية مدغل المحاذية لها التابعة لمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".