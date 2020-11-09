وفد صناعي وتجاري إسرائيلي يزور دبي

يزور وفد إسرائيلي مكون من رؤساء منظمات قطاع الأعمال والصناعة والاستثمار، مدينة دبي الإماراتية، بعد دعوة تلقاها من نقابة التجارة والصناعة في دبي.

وبحسب قناة i24 الإسرائيلية، فإن الزيارة تستهدف إرساء الأساس لتطوير سريع لسبل التعاون في قطاع الأعمال والتجارة بين إسرائيل والإمارات، جنبا إلى جنب مع المؤسسات الرائدة هناك بمجال الصناعة والتجارة والاستثمار.

كما تهدف الزيارة إلى دفع إقامة نشاط تجارة حر مع دول الخليج، شرق أفريقيا وجنوب آسيا، من خلال المناطق التجارية المميزة في دولة الإمارات.

ويضم الوفد الإسرائيلي كلا من رئيس اتحاد الغرف التجارية المحامي أورئيل لين، رئيس اتحاد الغرف الصناعية، ورئيس رؤساء أرباب العمل والشركات رون تومر، ورئيس معهد التصدير أديب باروح والذي يمثل تطوير العلاقات التجارية من قبل إسرائيل، ورئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين أبشلوم أبو فيلن.

وسيجتمع أعضاء البعثة مع نظرائهم من رؤساء القطاعات الاقتصادية في الإمارات، للتعرف على مراكز التجارة المركزية في دبي والتي ستكون متاحة لأول مرة لرجال الأعمال الإسرائيليين.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن المنظمات الاقتصادية في إسرائيل تقدر حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات مستقبلا بمليارات الدولارات سنويا وأكثر، وسيتركز التصدير الإسرائيلي إلى الإمارات على التكنولوجيا المتقدمة بمجالات مثل السايبر، المعدات الطبية، التكنولوجيا الزراعية، والطاقة الشمسية، وتحلية المياه، والأدوية وغيرها...

ويشار إلى أنه قبل توقيع اتفاق السلام كانت هناك علاقات تجارية غير رسمية بين إسرائيل والإمارات عن طريق دول وسيطة في أوروبا والولايات المتحدة.

وتعتبر دبي مركزا تجاريا عالميا تستقطب استثمارات أجنبية عديدة، وذلك بعد الإعلان عنها كمركز تجارة حرة.

يذكر أن كلا من إسرائيل والإمارات والبحرين قد وقعت في البيت الأبيض، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقين لتطبيع العلاقات، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.