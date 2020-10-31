قناة إسرائيلية: "الشبح" لإسرائيل... جزء من "رزمة تعويضات" أمريكية عن صفقة الإمارات

قالت قناة i24 الإسرائيلية إن موافقة ترامب على بيع طائرات الشبح لإسرائيل هي جزء من رزمة تعويضات أمريكية عن صفقة الإمارات الأخيرة.

وقالت القناة إن "رزمة التعويضات" ستشمل تعجيل شراء طائرات إضافية من طراز إف - 35 وسرب طائرات هجومية من طراز إف - 15 إكس.

وأوضحت أن الحديث يدور عن طائرة في بداية الإنتاج، ولديها قدرة على حمل قنابل وصواريخ عالية نسبيا أكبر عن النماذج السابقة، وقدرة على الطيران لمدى بعيد.

وبالنسبة لسعر الطائرة قالت إنه أغلى بـ20 مليون دولار من الطائرات من طراز إف - 35 وتساوي 100 مليون دولار للطائرة الواحدة.

وتطالب إسرائيل بتسريع وصول هذه الطائرات، وأن يتم ذلك في غضون عامين، بعد الموافقة على صفقة طائرات للإمارات جاءت في سياق اتفاق التطبيع.

وبحسب القناة فإن إسرائيل تسعى لشراء 8 طائرات من النوع المتقدم للتزويد بالوقود، كما هي معنية بشراء 12 مروحية من طراز في_ 22 والتي تمتلك جهاز دوران قادر على الطيران بصورة اسرع ولمسافة أبعد.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن موافقة الرئيس دونالد ترامب على بيع طائرات "الشبح" المتطورة من طراز إف - 22 إلى إسرائيل، بالإضافة إلى قنابل دقيقة.

وأكدت التقارير أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس زار أمريكا خلال الأسابيع الأخيرة، وبحث الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في منطقة الشرق الاوسط وذلك بعد موافقة أمريكا على بيع طائرات من طراز إف - 35 للإمارات.

وقالت إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وصل الخميس في زيارة قصيرة إلى إسرائيل، اجتمع خلالها مع غانتس ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأابلغهم أن الرئيس ترامب صادق على بيع الأسلحة الى إسرائيل.