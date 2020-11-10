مقطع فيديو أثار جدلا في السعودية... ووزارة المال تصدر تعليقا

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو، يظهر فيه نية وزارة المالية تقديم دعم مالي إلى الأمهات الأرامل، اللاتي يقمن بإعالة أطفال.
وزارة المالية: لا علاقة لنا بالفيديو المتداول الذي يزعم تقديم الوزارة إعانة سنوية للأمهات الأرامل التي تعول أطفالًا.— مجتمعنا (@KSASociety) November 10, 2020
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وقالت وزارة المال السعودية إن لا علاقة لها بهذا المقطع المتداول، وتلك الاستمارات الظاهرة فيها، والتي يبدو أنها عملية نصب مضللة لا ينبغي أن يقع فيها المواطنون السعوديون.
وتابعت الوزارة، قائلة: "لا علاقة لنا على الإطلاق بمثل هذا المنشور الغريب".
#وزارة_المالية— إنماء السعودية | Saudi inma (@inma_ksa) November 9, 2020
تنفي أي علاقة لها بالأعلان المنشور عن تقديم الوزارة إعانة سنوية للأمهات الأرامل وتوضح بأن الاخبار الخاصة بوزارة المالية عبر موقعها الالكتروني وقنوات التواصل الرسمية.
•#السعودية #المملكة #المالية pic.twitter.com/MjJueH8CjL
وأكملت وزارة المال السعودية: "نود أن نفيدكم بأنه يتم نشر الإعلانات والأخبار الخاصة بوزارة المال عبر موقعنا الإلكتروني أو من خلال قنوات التواصل الرسمية".
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