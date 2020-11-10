تسجيل
13:14 GMT10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    يُرى في أحد شوارع مدينة الجزائر العاصمة، مغسلة مع مطهرات لتعقيم الأيدي، عقب انتشار مرض فيروس كورونا، في الجزائر، 21 مارس / آذار

    الجزائر...ترحيب يشوبه تحذير من شبح سنة بيضاء بعد تأجيل الدخول الجامعي

    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104513/31/1045133128_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_2de03ff3720e5261e987acb31cd517b4.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011101047138974-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-/

    رحبت الجامعة الجزائرية بقرار تأجيل انطلاق الموسم الجامعي 2020/2021 إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلا أنها في المقابل أطلقت تحذيرات واسعة من اللجوء إلى التأجيل مرة أخرى، لأنه تهديد للموسم الجامعي وتلويح بشبح السنة البيضاء.

    وقال الناطق الرسمي لمجلس أساتذة التعليم العالي، الشاذلي سعدودي، في تصريح لصحيفة "الخبر" المحلية:  "إن تأجيل الدخول الجامعي كان متوقعا لسببين، الظاهر منه هو ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، والرئيسي في التأجيل هو أن عددا مهما من الجامعات عبر الوطن برمج الامتحانات الاستدراكية، التي لن تنتهي في 22 نوفمبر، تاريخ الدخول القديم، لأن الامتحانات بعد إجرائها والتصحيح وعملية المداولات تحتاج إلى فترة زمنية أكبر، يضاف إليها توجيه حاملي الليسانس إلى الماستر بمختلف التخصصات".

    وحول ما إذا كانت المدة المتبقية كافية لإنهاء كل هذا قبل تاريخ 15 ديسمبر، الموعد الجديد للدخول الجامعي، قال سعدودي: "إنه كافي جدا لإتمام كل الأمور البيداغوجية العالقة"، مضيفا أن هذا القرار وضعته وزارة التعليم العالي ضمن السيناريوهات المتعددة التي طرحتها مع ظهور الوباء، وهو ارتفاع الإصابات بالفيروس،

    مخاوف من كورونا في الجزائر
    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    مسؤول جزائري يحدد 3 أسباب لتزايد الإصابات بكورونا في البلاد
    والأمر الآن بيد الأسرة الجامعية ككل من خلال الحرص على الوقاية، وتحمل المسؤولية لتفادي تسجيل إصابات في المؤسسات الجامعية أو الإقامات، محذرا في السياق ذاته من تأجيل جديد لموعد الدخول الجامعي والعمل على التأقلم مع الوضع وتفعيل التعليم عن بعد لتفادي شبح السنة البيضاء الذي سيلوح في الأفق، وإن حدث ذلك فهي كارثة، حسبه، بكل المقاييس، يضيف المتحدث.

    من جهته، أكد الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسعود عمارنة، أن التأجيل يصب في صالح الأسرة الجامعية تزامنا مع برنامج الامتحانات الاستدراكية المسطر، الذي يحتاج إلى إتمامه، والمطلوب الآن، حسبه، تضافر الجهود بين الجميع لتدارك التأخر والعمل على إنقاذ الموسم الجامعي، كل في مكانه.

    أما المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، فذكر أمينها العام فارس بن جغلولي أن الوضع الصحي وتزايد عدد المصابين بفيروس كورونا رجح خيار تأجيل موعد الدخول، وهو قرار صائب في نظرهم، يجعل التحضير للموعد الجديد يكون بحرص أكبر ووقاية شديدة لحماية الأسرة الجامعية ككل، خاصة أن الجزائر تعيش الموجة الثانية للفيروس، يضيف المتحدث.

    انظر أيضا:

    وزير الصحة الجزائري: إصابات كورونا لدينا في تصاعد ويجب على المواطنين الحذر
    الجزائر... رئيس قسم الأمراض المعدية: امتلاء الأماكن المخصصة لمصابي كورونا
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الجامعة, دخول, تأجيل, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رحلة اليخت الاستكشافي القطبي بطرس الأول في جزيرة كيجي، روسيا 1 أكتوبر 2020
    حيث تلتقي السماء بالأرض... مناظر طبيعية خلابة وجهات سياحية في روسيا
    بعد فوز بايدن... عل تتغير قواعد اللعبة السياسية في العالم؟
    بعد فوز بايدن... هل تتغير قواعد اللعبة السياسية في العالم؟
    12 معاهدة ومنظمة دولية استهدفها ترامب بالانسحاب أو التقويض في 4 سنوات
    12 معاهدة ومنظمة دولية استهدفها ترامب بالانسحاب أو التقويض في 4 سنوات
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك