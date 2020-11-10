بعد 8 أشهر من التوقف... إعادة فتح المدارس في غزة

بعدما أغلقتها في مارس/ آذار الماضي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، أعادت حكومة حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، فتح المدارس الأساسية الابتدائية.

قال محمود مطر، مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة "بدءًا من اليوم الثلاثاء سيتم استئناف الدراسة للمرحلة الابتدائية من الصف الأول وحتى السادس، في كافة محافظات القطاع".

وأوضح أنه يستثنى من هذا القرار "المناطق المصنفة بأنها حمراء ضمن التصنيف الصحي لوباء كورونا المستجد"، بحسب "فرانس برس".

وبين مطر "الدوام سيكون جزئيا، مدة ثلاثة أيام أسبوعيا لكل تلميذ على أن تكون الأيام الأخرى من الأسبوع بالتعليم عن بُعد"، مشيرا إلى أنه طُلب من المدارس تكثيف المهمات للطلاب "من أجل تعويض أيام الدوام القليلة".

من جانبها، قالت نبيلة صالح، مديرة مدرسة راهبات الوردية "بدأنا العام الدراسي في آب/ أغسطس لمدة أسبوعين تقريباً، بعدها أغلقنا المدارس حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم لاحتواء فيروس كورونا المستجد".

وأضافت "نحن كمدرسة اتخذنا إجراءات سريعة وبدأنا بعد أسبوع التدريس أون لاين وكان عندنا دروس وحصص يومية".

وتابعت "لدينا مخاوفنا فليس هناك وعي كامل لدى الأطفال عن التباعد، إضافة إلى أن الأهل معترضون على عودة أبنائهم للمدارس".

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قررت استئناف الدروس في مرحلة الثانوية العامة في قطاع غزة في العاشر من تشرين الاول/ أكتوبر ضمن المرحلة الأولى لخطة العودة الآمنة للدراسة.