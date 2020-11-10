الكنيست الإسرائيلي يقر اتفاقية السلام مع البحرين

أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، مساء اليوم الثلاثاء، اتفاقية السلام مع البحرين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الكنيست وافق بالقراءة الأولى على اتفاق التطبيع مع مملكة البحرين، في الجلسة التي عقدت خصيصا، اليوم، لهذا الغرض.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה הראשונה את הצעת חוק שנועדה לאפשר את פתיחת המלונות באילת ובים המלח של ח"כ גינזבורג - 37 תמכו ללא מתנגדים. נוסח ההצעה - זהה להצעה הממשלתית שנמשכה אמש @yaara_shapira — כאן חדשות (@kann_news) November 10, 2020

وصادقت الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوعين على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين الذي وقع في واشنطن برعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وبحسب القانون الإسرائيلي يتوجب على الحكومة عرض مثل هذه الاتفاقات للتصويت عليها في البرلمان "الكنيست" لتصبح نافذة وفق القانون الإسرائيلي.