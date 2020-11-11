مصرع وإصابة 40 شخصا في حادث انقلاب حافلة بمصر... صور

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 38 آخرون، في حادث انقلاب حافلة بطريق (القصير – سفاجا) في محافظة البحر الأحمر المصرية.

وقع الحادث بعد كمين القصير الشمالي مباشرة، حيث انفجر إطار الحافلة، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة للسائق وعلى الفور انقلبت الحافلة، وفقا لموقع "أخبار اليوم".

وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تامر مرعي، إن "شخصين لقيا مصرعهما فيما أصيب 38 آخرون".

وأكد مرعي أن جميع المصابين تم نقلهم إلى مستشفى القصير المركزي لتلقي العلاج .

15 صورة ترصد حادث انقلاب أتوبيس القصير بالبحر الأحمرhttps://t.co/u5HRnLpy0s pic.twitter.com/0oaerLG0mK — البوابة نيوز (@AlBawabaNews) November 11, 2020

وأكد مصدر طبي، أن الإصابات جميعها مستقرة وخفيفة أغلبها كدمات وخدوش سطحية مختلفة، ما عدا ثلاث حالات حالتهم حرجة، مشيرا إلى أنه قد يستلزم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام، إذا لزم الأمر، وفقا لموقع "البوابة".

كان بلاغا ورد لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بانقلاب حافلة تابعة لشركة رحلات ما بين القصير والقاهرة على طريق القصير - سفاجا، عقب انطلاقه من القصير فى اتجاه القاهرة.