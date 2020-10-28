رئيس الوزراء المصري يكلف بسرعة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي

كلف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، بسرعة إطلاق برنامج لإحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة لوضع خطة تصنيع السيارات الكهربائية في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، اليوم الأربعاء، ومن بينهم وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

ووفقا لبيان رئاسة الوزراء، استعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة التجارة والصناعة للنهوض بقطاع السيارات.

وأوضحت الوزيرة أن المجالات التي تعمل عليها الوزارة فيما يتعلق بقطاع السيارات تتمثل في استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وخطة تصنيع السيارات الكهربائية.

وفيما يتعلق ببرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، قالت الوزيرة إنه تم تحديد 7 محافظات لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وهذه المحافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، الفيوم، البحر الأحمر، السويس، وذلك في ضوء محطات الغاز الطبيعي الموجودة حالياً والطاقات الفائضة لدى تلك المحطات، والتي تتناسب مع الأعداد المستهدفة.

وفيما يخص تصنيع السيارة الكهربائية، أشارت وزيرة الصناعة المصرية إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قامت بعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية للإفادة بالمواصفات القياسية الخاصة بإنتاج السيارة الكهربائية.

وأضافت أنه تم إصدار عدد من المواصفات المتخصصة في مجال الأتوبيسات والسيارات الكهربائية، وذلك لتكون مرجعية لأي جهة تعمل على تصنيع السيارات الكهربائية في مصر.