عميد سابق في الإمارات: تغيير الإدارة في البيت الأبيض لن يعوق صفقة الأسلحة

صرح خلفان الكعبي، العميد المتقاعد في الجيش الإماراتي، بأن تحويل صفقة أنظمة الأسلحة الأمريكية المتطورة إلى الكونغرس يعني أنها مسألة وقت فقط، وأن الموافقة ستتم وهي في المراحل الأخيرة.

جاء ذلك في حديث الكعبي لراديو سبوتنيك، والذي أوضح فيه أن الإمارات طلبت اقتناء هذه المقاتلات منذ سنوات، كما لا يتعلق ذلك بالإدارة الجديدة للديمقراطيين في البيت الأبيض، وبالتالي ليس هناك مشكلة بتغيير الإدارات، فهناك إدارات خاصة بالتسليح وهم من يتابعون مثل هذه الصفقات، كما أن تسليم هذه الطائرات عادة ما يستغرق وقتا.

وأضاف الكعبي أن الإمارات حسب دستورها، فهي لا تبدأ الحروب ولا تخوض الحروب ولا تحمل عداء بشكل واضح ضد أي طرف، لكن الإمارات لديها منشآت حيوية مهمة جدا، كذلك هنالك تهديدات كثيرة موجودة في المنطقة؛ لذا على الإمارات أن تحتاط وأن تأخذ ذلك بالاعتبار وأن تكون جاهزة لأي سيناريو غير متوقع.

وتابع: "هناك دول في المنطقة تشكل تهديدا للإمارات وغيرها، وأشار الكعبي إلى أنه باقتناء هذه المقاتلات فإن هذه التهديدات ستنتهي أو تخف على الأقل.. وكوننا نمتلك أحدث المعدات لا يعني بالضرورة أننا نسعى للحروب، وإنما يعني ذلك أننا نحافظ على سيادتنا ولن نفرط فيها أبدا، ويعني أيضا أن لنا مصالح وحلفاء ونحن ندافع عنهم.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس بموافقتها على بيع أنظمة أسلحة أمريكية متطورة بأكثر من 23 مليار دولار للإمارات على أن يشمل ذلك مقاتلات إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة.