الدورة الثانية من الحوار الإماراتي الأوروبي تركز على التصدي لتمويل الإرهاب

عقدت دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الدورة الثانية من الحوار الهيكلي بين الجانبين؛ حيث تمحورت حول جهود دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب الموقع الرسمي للخارجية الإماراتية، تضمن الحوار، الذي تم عقده بواسطة تقنية الاتصال المرئي بتنظيم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، استعراضاً لأهم الإنجازات الإماراتية على هذا الصعيد، ونقاشاً حول أفضل الممارسات الدولية المرتبطة بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واستعرض وفد دولة الإمارات آخر المستجدات المتعلقة بدور اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقدم المحرز في تطبيق خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي مقدمتها تطوير السجل الاقتصادي الوطني، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الامتثال المالي.

وبالإضافةً إلى ذلك، الإجراءات المتخذة مؤخرا من قبل الإمارات، لدعم منظومة مكافحة غسل الأموال المرتبطة بالتجارة، وتنفيذ البرامج المشتركة لبناء القدرات وتبادل المعلومات.

وفي ختام أعمال الدورة الثانية، أكد وفد الإمارات على أهمية بناء شراكات وثيقة وبناءة مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المرتبطة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.