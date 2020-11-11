وسط تكتم شديد... انتهاء الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان

انتهت، اليوم الأربعاء، الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بمقر القوات الدولية (يونيفيل) في مدينة الناقورة اللبنانية على الحدود مع إسرائيل.

وشارك في المفاوضات ممثلون عن الأمم المتحدة والوسيط الأمريكي جون دروشر، إضافة إلى الوفدين الإسرائيلي واللبناني، بحسب قناة i24NEWS الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

وفي نهاية اللقاء الذي أجري صباح اليوم وسط تكتم شديد، تم الاتفاق على إجراء جولة جديدة من المفاوضات الشهر المقبل.

وتقول إسرائيل إن الخلاف يدور حول منطقة بحرية ممتدة على مساحة 860 كم، اعتمادا على خريطة أرسلت في عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

فيما يؤكد لبنان أن تلك الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، ويطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كم مربع تشمل جزءا من حقل "كاريش" للغاز الطبيعي.

ويتوقع خبراء أن تستغرق مفاوضات ترسيم الحدود أشهراً عدة قد تتعدى الستة، لا سيما وأن إسرائيل لا تعترف سوى بـ 860 كم مربعا من المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.

وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات في 14 أكتوبر/تشرين الاول الماضي،، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن، وعقدت الجولة الثانية في 28 و29 من الشهر ذاته.