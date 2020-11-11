نصرالله يلمح إلى "عمل ما" في لبنان أو الجولان ويؤكد قدرته على منع إسرائيل من استخراج النفط

أكد الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، قدرة الحزب على منع إسرائيل من استخراج النفط والغاز إذا منعت لبنان من ذلك.

وأشار حسن نصرالله، في تصريحاته التي نقلتها موقع قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، إلى أنه "جرى الحديث خلال المناورة الإسرائيلية الأخيرة عن جاهزية إسرائيلية لعمل ما في لبنان أو الجولان".

واعتبر نصرالله أن "إسرائيل أيضا تحتاج إلى النفط والغاز وإذا أرادت منعنا من استخراج ثرواتنا فنحن نستطيع منعها أيضا".