لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.. وزير الداخلية الإماراتي يلتقي وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عن بعد

التقى الفريق سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية الإماراتي، اليوم الأربعاء - عن بعد - وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الأربعاء، بأن اللقاء الذي تم عن بعد، يأتي ضمن جهود تفعيل "الاتفاقية الإبراهيمية"، أي اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي.

سيف بن زايد يلتقي وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عن بعد#وام https://t.co/JHMWs0znE6 pic.twitter.com/Vvvgs83JIQ — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 11, 2020

وناقش سيف بن زايد مع أمير أوحانا خلال اللقاء برامج ومشاريع مشتركة بين الوزارتين، من ضمنها برامج مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال بالشراكة مع الأمم المتحدة والقطاعات الخاصة والعامة، إلى جانب مشاريع تكنولوجيا ابتكارية وبرامج تتعلق بمكافحة الجرائم العابرة للحدود، وآخرى تطويرية في قطاع الدفاع المدني.

وأكد الجانبان، الإماراتي والإسرائيلي، ضرورة دعم القطاع الاقتصادي والسياحي في الدولتين، من خلال تطوير خدمات مشتركة تستهدف أمن وسلامة مجتمعي البلدين، واتفقا على تشكيل فريق مشترك للعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة تمهيدا لإطلاقها في المستقبل.

وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، في واشنطن برعاية أمريكية.