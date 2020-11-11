مقتل 3 إرهابيين في قصف جوي فرنسي شمالي العراق

قالت وزارة الدفاع العراقية، مساء اليوم الأربعاء، إن 3 إرهابيين قتلوا في ضربة جوية للطيران الفرنسي شمالي البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني التابعة للوزارة، في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية (واع) بأن الإرهابيين الثلاثة قتلوا بضربة جوية للطيران الفرنسي في جبال قرة جوغ، بمحافظة نينوى.

وقالت الخلية إن "الطيران الفرنسي بأمر من قيادة العمليات المشتركة نفذ ضربات جوية في جبال قره جوغ، أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين وتدمير 4 أوكار لهم".

ويقدم التحالف الدولي المكون من 60 دولة (بقيادة الولايات المتحدة) من بينها فرنسا الإسناد للقوات العراقية في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش العراقي، عن إطلاق عملية أمنية "واسعة" لتأمين صحراء الأنبار غربي البلاد وتطهيرها من فلول عناصر "داعش".

وأمس الإثنين، أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لمرسلة "سبوتنيك" في العراق، عن تسديد ضربة قاصمة لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار.

وأوضح الخفاجي، أن طائرات القوة الجوية من نوع سوخوي 25 نفذت ضربات جوية دقيقة في قيادة عمليات الأنبار غربي البلاد، بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، ضد أوكار ومعاقل "داعش" الإرهابي.

والإثنين، أعلن قائد عمليات كربلاء، جنوبي العراق، اللواء علي الهاشمي، عن "تطهير" 400 كم في عمق الصحراء غربي المحافظة، من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.