بعد لقاءه مستشار ماكرون... بري: خلاص لبنان في "حكومة اختصاصيين"

قال نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، إن خلاص لبنان يتمثل في حكومة وزراؤها اختصاصيون.

وبحسب موقع النشرة اللبناني، فقد أكد بري على ضرورة الإسراع بتشكيل تلك الحكومة.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس مجلس النواب اللبناني عقب لقائه "باتريك دورويل"، مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووصفه اللقاء بأنه "جيد".

وقد شكر بري الرئيس الفرنسي "الذي يحمل هم ​لبنان"​ مؤكدا على الموقف تجاه المبادرة الفرنسية، وضرورة تطبيق الإصلاحات، لاسيما في مجال ​الكهرباء​ ومحاربة الفساد.

واعتبر بري أن المدخل والمخرج الوحيد لخلاص لبنان هو إنجاز ​حكومة​ اليوم قبل الغد وزراؤها اختصاصيون، يحصلون على الثقة التي ينتظرها ​المجلس النيابي​ بفارغ الصبر، من أجل العبور بلبنان إلى بر الأمان أمام الموجات العاتية داخليا وخارجيا.

وكان باتريك دوريل، مستشار الرئيس الفرنسي، قد وصل أمس الأربعاء إلى لبنان، في مسعى لإعادة تحريك المبادرة الفرنسية، بعد تفاقم حالة الانسداد السياسي ودخول الاستحقاق الحكومي اللبناني مرحلة الجمود، في ظل انعدام تحقيق أي تطور إيجابي.

وقد استقبل الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، باتريك دوريل في قصر بعبدا، اليوم الخميس، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، وكان اللقاء بحضور سفيرة فرنسا في بيروت، آن غريو، وتناول الاجتماع العلاقات اللبنانية الفرنسية، والمبادرة الفرنسية والملف الحكومي.