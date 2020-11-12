إعلام: هل تتخذ أمريكا خطوة ضد إيران في الدقيقة الـ90"

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة إسرائيل، الأسبوع المقبل، ولقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويقوم بومبيو بجولة حول العالم، يبدأها، غدا الجمعة، تشمل كلا من فرنسا وتركيا وجورجيا قبل وصوله إلى إسرائيل، التي سيتوجه منها إلى قطر والإمارات والسعودية.

בצמרת צהֿ״ל נדרכים לקראת הביקור של מזכיר ההגנה פומפאו בישראל (יבקר גם בצרפת, טורקיה, איחוד האמירויות וסעודיה). נראה כמו ניסיון להבריג מהלך בדקה ה-90 נגד איראן כדי לחשק את ממשל ביידן שלא יוכל לבצע מהלכים פרגמטיים מול משטר האייתולות. לפי מקורות במטכ״ל כוכבי מודאג מאוד מממשל ביידן! — Amir Bohbot אמיר בוחבוט (@amirbohbot) November 12, 2020

ونشر المحلل العسكري للموقع الإلكتروني "واللا"، أمير بوحبوط، صباح اليوم الخميس، تغريدة على صفحته الرسمية على "تويتر"، أوضح من خلالها أن قيادة الجيش الإسرائيلي تتأهب لزيارة بومبيو للبلاد.

وذكر بوحبوط أن "هذا يبدو كمحاولة لإدخال خطوة في الدقيقة التسعين ضد إيران من أجل تقييد إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وألا يتمكن من تنفيذ خطوات براغماتية مقابل نظام آية الله الإيراني".

ونشر تغريدات أخرى تشير إلى قلق إسرائيل من إدارة الرئيس بايدن، حيث سيجري الجيش الإسرائيلي تقييما للوضع إزاء التغييرات السياسية والأمنية في البيت الأبيض، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية لم تتقدم بعد باتجاه صفقة الأسلحة الضخمة للجيش الإسرائيلي.