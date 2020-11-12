وصول جثمان الأمير خليفة بن سلمان إلى البحرين

وصل جثمان الأمير خليفة بن سلمان، رئيس وزراء البحرين الراحل، مساء اليوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى الأراضي البحرينية.

ونقلت وزارة الإعلام البحرينية بثا مباشرا لوصول الجثمان إلى الأراضي البحرينية، قادما من الولايات المتحدة، بعد أن وافت المسؤول البحريني المنية هناك.

جلالة الملك المفدى في مقدمة مستقبلي جثمان فقيد الوطن سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه اللهhttps://t.co/b38AmeD3qg pic.twitter.com/KMYEtNlgJf — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) November 12, 2020

​وأشارت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" إلى أن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان في قمة مستقبلي جثمان الفقيد، بالإضافة إلى ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة، وكبار أفراد العائلة المالكة وكبار ضباط قوة الدفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني.

يذكر أن الديوان الملكي البحريني أعلن، صباح الأربعاء، عن وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأصدر الديوان الملكي بيانا بشأن هذا الحدث جاء فيه: "بأمر من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ينعي الديوان الملكي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف البيان: "وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه رحمه الله إلى أرض الوطن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب".

تشاهدون بعد قليل ⁧ مباشر - وصول جثمان سمو الامير -المغفور له بإذن الله تعالى- خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ⁩ على شاشة ⁧#تلفزيون_البحرين⁩ — تلفزيون البحرين (@btv_bh) November 12, 2020

​وتابع البيان: "وقد أمر صاحب الجلالة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس".

كما غردت بعض الشخصيات البحرينية وعبرت عن حزنها لرحيل رئيس الوزراء البحريني ومنهم المستشار الإعلامي للملك البحريني حمد بن عيسي آل خليفة، نبيل الهامر، الذي قال على صفحته الشخصية في "تويتر": "الديوان الملكي ينعى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء".