أمر ملكي من الملك سلمان... تغييرات حكومية

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، أمرا ملكيا عاجلا، تضمن تغييرات حكومية.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمر الملكي يقضي بربط الهيئة السعودية للملكية الفكرية تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء السعودي.

وتضمن الأمر الملكي من الملك سلمان، تولي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ رئاسة مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وبتلك الطريقة سيتم تنحية وزير التجارة، ماجد القصبي عن رئاسة مجلس إدارة الهيئة.

من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي للهيئة، عبد العزيز سويلم، اهتمام العاهل السعودي بالملكية الفكرية.

وأشار سويلم إلى أن الهيئة تقدمت بخطوات كبيرة منذ تأسيسها وساهمت بتوعية المجتمع حول الملكية الفكرية وإنفاذ الحقوق.

ووجه رئيس الهيئة الشكر إلى وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق، لدعمه الكبير للهيئة في مرحلة تأسيسها.

ويأتي الأمر الملكي من الملك سلمان، بعد مضي 30 شهرا على تأسيس الهيئة، حيث كانت مرتبطة تنظيميا في السابق بوزارة التجارة السعودية.