الخارجية الروسية تعلق على الوضع في الصحراء الغربية

أعلنت الخارجية الروسية أنها تلاحظ زيادة التوترات في منطقة الممر العازل على الحدود الموريتانية بالقرب من المستوطنة كاركارت، وهي منطقة تحت مسؤولية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. وأنه في الأيام الأخيرة، ظلت خطوط النقل عبر الحاجز الواقع هناك مغلقة نتيجة احتجاجات السكان المحليين.

ودعت الخارجية أطراف تسوية الوضع في الصحراء الغربية - المغرب وجبهة البوليساريو - إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي إلى تصعيد الموقف والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن الموقف الروسي المبدئي والمتسق بشأن النزاع في الصحراء الغربية يتمثل في أنه يمكن تحقيق سلام عادل ودائم بالوسائل السياسية حصريًا على أساس إطار قانوني دولي معروف، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار إجراءات تتفق مع المبادئ والأهداف من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت دعم الاستئناف المبكر لعملية المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتكثيف الجهود لتقدم التسوية، بما في ذلك تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة لهذا الغرض، وضمان أمن وكفاءة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.

وتابعت أنها ستواصل الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية للمساعدة في إيجاد حل مقبول للطرفين لهذه المشكلة المزمنة.