السيسي يؤكد ثوابت مصر لحفظ حقوقها المائية في أي اتفاق حول سد النهضة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ثوابت مصر لحفظ حقوقها المائية في أي اتفاق حول سد النهضة، مشيرا إلى سعي بلاده للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للجميع ويلبي طموحات الدول الأخرى في التنمية.