بينهم وزير... "أنصار الله" تقرر إيقاف مسؤولين ومنعهم من السفر

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن توقيف عدد من المسؤولين بينهم وزير في حكومتها ومنعهم من السفر.

وقالت وكالة "سبأ" التابعة للجماعة، إن مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قرر إيقاف عدد من المسؤولين بوزارة المياه والبيئة.

وأوضحت أن القرار جاء "بعد استعراض مجلس الهيئة في اجتماعه الأربعاء الماضي، التقرير المرفوع من دائرة التحري والتحقيق واسترداد الأموال، بشأن معوقات أعمال التحري في البلاغ المقدم أمام الهيئة بشأن حصول وقائع فساد أثناء تنفيذ المشاريع الممولة من المنظمات الدولية بوزارة المياه والبيئة".

وأشار المجلس إلى أنه "تبين حصول عرقلة لأعمال التحري والنزول الميداني من قبل وزير المياه والبيئة حيث لم يتم موافاة فريق الهيئة المكلف بالتحري والتحقيق بما طلبه من وثائق ومستندات تخص وحدة التنسيق والتنمية وكذا وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية رغم نزول الفريق المتكرر للوحدتين وإلى مقر الوزارة والالتقاء بالوزير".

وقال المجلس إنه بناء على ذلك أقر توقيف وزير المياه والبيئة نبيل عبد الله عن العمل حتى انتهاء أعمال التحري والتحقيق في البلاغ المقدم أمام الهيئة.

كما أقر مجلس الهيئة توقيف عبد الرقيب عبد الرحمن الشرماني مدير وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية وإسماعيل حسين الأشول مدير وحدة التنسيق والتنمية، وتكليف من يقوم بأعمالهما حتى انتهاء أعمال التحري والتحقيق.

وأقر المجلس منع الوزير والشرماني والأشول من السفر، إضافة إلى 5 مسؤولين آخرين بوزارة المياه والبيئة.

وهذا هو الوزير الأول في حكومة صنعاء التي شكلتها "أنصار الله" عام 2016 الذي يواجه هذا الإجراء.

وأمس الأربعاء، توعد مدير مكتب رئاسة الجمهورية التابعة للجماعة أحمد حامد بأن الأيام القادمة ستكون حاسمة في ملف مكافحة الفساد.

وقال حامد في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، إن المواطنين سيسمعون خلال الأيام القادمة ما يسرهم في مكافحة الفساد، داعيا وسائل الإعلام الى المشاركة الفاعلة في معركة مكافحة الفساد.