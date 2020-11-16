تسجيل
13:02 GMT16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس، الرئيس الفرنس لدى زيارته جامع الزيتونة في البلدة القديمة مدينة 1 فبراير/ شباط 2018

    بالفيديو.. "سيب الجامع".. حملة أطلقها ناشطون تونسيون

    © AFP 2020 / Eric Feferberg
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102970/35/1029703533_0:180:3002:1868_1200x675_80_0_0_34afc2c3f1d8eb67725841984a7af7bd.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011161047206945-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86/

    أطلق ناشطون تونسيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "سيب الجامع"، تنديدا باستمرار غلق المساجد في البلاد.

    وبحسب موقع "نسمة" التونسي فقد طالب النشطاء السلطات بالعدول عن  قرار الغلق، مؤكدين التزامهم بتوفير ضمانات الحماية كالتباعد الجسدي، والسجادة الخاصة لكل مصلّ، و إجبارية إرتداء الكمامة للجميع.

    ودعت الحملة الحكومة التونسية إلى استئناف إقامة الصلوات الجماعية، وصلاة الجمعة في المساجد، وعدم التحجج بانتشار فيروس كورونا، خاصة بعد أن ثبت أن نسبة العدوى في المساجد المفتوحة قليلة جدا.

    وسائل إعلام محلية كانت قد تحدثت عن أن ردود الفعل لم تقف عند حدود ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انضم إليهم خطباء في المساجد وأساتذة جامعيون ونواب يدعون الحكومة إلى فتح المساجد للمصلين.

    الرافضون يعتبرون أن قرار إغلاق بيوت الله في مرحلة صعبة تمر بها الإنسانية جمعاء، هو ضعف في الإيمان لأن الوباء يقتضي التقرب والتضرع إلى الله بالصلاة والدعاء.

    في المقابل، أكّد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، أن قرار تعليق صلاة الجماعة بما في ذلك صلاة الجمعة لا يعني غلق المساجد.

    وأوضح الوزير أن المساجد والجوامع ستفتح في المواعيد المخصصة للصلاة مع إقامة الأذان، مشيراً إلى أن الوزارة تعوّل على تفهم التونسيين للقرار الذي اتخذته الدولة لحماية مواطنيها من فيروس كورونا المستجد، داعيا في الوقت نفسه المصلين إلى الصلاة في منازلهم لحماية أنفسهم من خطر الإصابة بالفيروس المذكور.

    يذكر أن غالبية التعليقات على الحملة في وسائل التواصل رأت أن السلطات التونسية تسارع بعقاب المساجد، رغم أن القائمين عليها يطبقون البروتوكول الصحي كالتباعد الجسدي ووضع الكمامات، وإلزام المصلين بإحضار سجاداتهم الخاصة، عكس وسائل النقل والأسواق وغيرها.

    جدير بالذكر أن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، كان قد أكد أن تشديد الإجراءات بشأن فيروس كورونا، هو الحل الأمثل للحد من انتشاره.
    واعتبر المشيشي أن الإجراءات هي السبيل "لعدم بلوغ مرحلة استنزاف قدرات تونس الاستشفائية".

     

    انظر أيضا:

    فيروس كورونا... الحكومة التونسية تقر إجراءات جديدة للحد من انتشار الجائحة
    رغم كورونا عصيدة "الزقوقو" تجمع التونسيين في احتفالات المولد النبوي... صور
    تونس... رئيس الحكومة يحذر من التهاون بشأن كورونا
    لمناقشة تفشي كورونا... البرلمان التونسي يعقد جلسة حوارية مع 5 وزراء
    الكلمات الدلالية:
    صلاة الجمعة, مساجد, فيروس كورونا, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مشفى مؤقت في قصر الجليد كريلاتسكويه في موسكو، لاحتواء مرضى كويد - 19، روسيا 13 نوفمبر 2020
    كيف يبدو قصر الجليد "كريلاتسكويه" بعد تحويله إلى مشفى لمرضى "كوفيد - 19" في موسكو
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    اختفاء جنرال بريطاني خلال مناورات عسكرية
    اتفاق عسكري بين حكومة الوفاق وقطر
    اتفاق عسكري بين حكومة الوفاق الليبية وقطر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك