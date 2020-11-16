الأردن وفلسطين يشددان على ضرورة وقف إسرائيل جميع إجراءاتها اللاشرعية

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإيجاد أفق حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد الصفدي والمالكي أن تحقيق السلام العادل والشامل خيار استراتيجي طريقه حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأردن مقابل السلام.

بحث @AymanHsafadi ووزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة د. رياض المالكي اليوم تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإيجاد أفق حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.@pmofa

🇯🇴🇵🇸 pic.twitter.com/k8l3tQTMAA — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) November 16, 2020

وشدد الوزيران على ضرورة وقف إسرائيل جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل، وخصوصا ضم الأراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، بداية الشهر الماضي وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، على مخطط لبناء 5400 وحدة استيطانية بالضفة. ويمثل الاستيطان الإسرائيلي واحدة من أكبر عقبات إحلال السلام وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، في الضفة الغربية وشرقي القدس الغربية.