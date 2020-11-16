أمير قطر يغرد عن الرئيس التونسي بعد أول زيارة للدوحة

علق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أول زيارة يقوم بها الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، منذ توليه الرئاسة.

وغرد أمير قطر عبر حسابه على موقع "تويتر": "نرحب بالأخ الرئيس قيس سعيد في قطر، ونؤكد على متانة علاقات الأخوة بين بلدينا".

وتابع: "أجرينا مباحثات حول تعميق وتوثيق التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتبادلنا الرأي في قضايا حيوية تهم أمن ومصالح شعوبنا. نجدد وقوفنا مع الأشقاء في تونس لتحقيق الاستقرار والتنمية والتوافق".

نرحب بالأخ الرئيس قيس سعيّد في قطر ونؤكد على متانة علاقات الأخوة بين بلدينا. أجرينا مباحثات حول تعميق وتوثيق التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتبادلنا الرأي في قضايا حيوية تهم أمن ومصالح شعوبنا. نجدد وقوفنا مع الأشقاء في تونس لتحقيق الاستقرار والتنمية والتوافق. pic.twitter.com/ctoBf3G449 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 15, 2020

​وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية، السبت، أن زيارة الرئيس التونسي للبلاد تعكس موقع دولة قطر على خريطة الدبلوماسية التونسية، كونها أول زيارة يقوم بها للدوحة، منذ وصوله إلى قصر قرطاج خلال أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، كما تعكس الزيارة أهمية الدور الذي تلعبه دولة قطر وقيادتها الرشيدة بمحيطها العربي والدولي على كافة الأصعدة وخاصة السياسي والاقتصادي.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد تناول لقاء أمير قطر والرئيس التونسي تطوير علاقات البلدين، خصوصا السياسية والتنمية الاقتصادية والاستثمار والصحة والتعليم.

وهنأ أمير قطر، خلال اللقاء، الرئيس التونسي على نجاح ملتقى الحوار الليبي المنعقد في تونس برعاية الأمم المتحدة، وأشاد بالدبلوماسية التونسية.

ونوه الشيخ تميم بن حمد بعمق علاقات البلدين، وأعرب عن ثقته بأن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس قيس سعيد تطلعه إلى تواصل اللقاءات في المستقبل، كما أعرب عن شكره على سرعة استجابة دولة قطر ودعمها لتونس في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأثنى الرئيس التونسي على إعلان أمير قطر عن إجراء انتخابات مجلس الشورى القطري في تشرين الأول/أكتوبر من العام المقبل.