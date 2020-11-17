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    الساعدي القذافي

    محامي عائلة القذافي: عدم الإفراج عن الساعدي "جريمة مكتملة الأركان"

    © AFP 2020 / MAHMUD TURKIA
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    صرح خالد الزائدي، محامي أسرة الزعيم الراحل معمر القذافي، أن عدم الإفراج حتى الآن عن المهندس الساعدي القذافي، يمثل جريمة مكتملة الأركان وتعطيلا لتنفيذ أحكام القضاء.

    وقال الزائدي، في تصريحات لـ "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات بتبرئة الساعدي القذافي عن تهمة قتل اللاعب بشير الرياني/ ورغم أن الحكم نهائي وهو عنوان للحقيقة وأنه كان يجب الإفراج فورا عن الساعدي"، مضيفا: "لكن هذا لم يحدث، وأيضا رغم صدور قرار من المحامي العام في طرابلس بتنفيذ الحكم القضائي إلا أن الجهات المعنية بالإفراج عنه لم تنفذ الحكم".

    تعذيب الساعدي القذافي في سجون ليبيا
    YouTube// كلير نيوز - Clear News
    تعذيب "الساعدي القذافي"داخل سجون ليبيا
    وشدد الزائدي على أن "هذا التصرف يشكل جريمة جنائية وذلك لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية وتعطيل أحكام مرفق قضائي في تنفيذ مهامه الموكلة له".

    وأضاف: "رغم تقدمنا بشكوى للنائب العام في هذه الجريمة المكتملة الأركان، وطلبنا التحقيق فيها إلا أنه مرت أكثر من سنتين على تقديم هذه الشكوى، لكن لم نرى جديدا بل طالبت بعض الجهات عائلة  الساعدي القذافي بدفع الدية إلى عائلة الرياني، وهذا منافي للأحكام الصادرة بالبراءة ومعروف أن الدية تشكل عقوبة لأنها واردة في قانون القصاص والدية".

    وتابع محامي أسرة القذافي أن "هذا الأمر يشكل ابتزازا لعائلة الساعدي فكيف يتأتى أن تدفع الدية وتفرض العقوبة رغم صدور حكم بالبراءة، استنادا للقاعدة التي تقول "لا جريمة إلا بنص ولا عقوبة إلا بحكم قضائي"، وهذا يؤكد مجددا على عدم احترام أحكام القضاء وحجيتها على الكافة ويفترض أن يلتزم الجميع بها نزولا وتنفيذا لأحكام القضاء النهائية".

    واختتم الزائدي: "نحمل المسؤولية القانونية عن حياة الساعدي أثناء تواجده في السجن وهذه المسؤولية تطال كل من تدخل في مهامه أو في اختصاص مهمة تنفيذ أحكام القضاء ومتابعة تراخي تنفيذ الأحكام القضائية أو عرقلة تنفيذها".

    ليبيا: قبل وبعد القذافي
    © Sputnik
    ليبيا: قبل وبعد القذافي

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    الكلمات الدلالية:
    أحكام القضاء, عائلة القذافي, القذافي
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