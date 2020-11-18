الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق

تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، لقصف إسرائيلي في سماء منطقة دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية، "سانا"، "بسماع دوي انفجارات في سماء منطقة دمشق".

وأشارت الوكالة إلى أن، "وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء منطقة دمشق".

وذكر مراسل التلفزيون الرسمي السوري، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي، وسماع دوي انفجارات في سماء دمشق ومحيطها".

وأكد مراسل وكالة "سانا"، انتهاء العدوان الإسرائيلي دون ذكر تفاصيل أخرى عن الخسائر المادية أو البشرية.

يتبع...