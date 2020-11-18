 أثناء لقائه بالزياني وبومبيو... نكتة من نتنياهو بشأن "سفارات شاغرة"

أدلى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بـ"نكتة" أو تصريح هزلي حول "سفارات شاغرة" في بلاده.

قال نتنياهو في ختام المؤتمر الذي عقد، اليوم الأربعاء، مع وزيري الخارجية، الأمريكي مايك بومبيو، والبحريني عبد اللطيف الزياني، إن هناك سفارة أو اثنتين شاغرتين لدى بلاده.

רה"מ נתניהו: "אני מקבל בברכה את כל אורחינו המכובדים מממלכת בחריין ומארצות הברית.



אני מודה לכם שהגעתם להיות כאן עמנו לרגל האירוע המיוחד הזה, בעודנו נוקטים בצעד היסטורי נוסף בדרכנו לשלום רחב יותר. " pic.twitter.com/zF2rhoII4A — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) November 18, 2020

وخطاب نتنياهو، الزياني، في ختام المؤتمر الصحفي المشترك، قائلا: "أما بخصوص قضية السفارات، نحن مستعدون للمساعدة، حسب علمي... هناك سفارة واحدة أو اثنتان شاغرتان متوفرتان لدينا".

وقال نتنياهو إنه يتطلع إلى توقيع المزيد من اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية أخرى.

فيما رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتبادل السفارات بين إسرائيل والبحرين، مؤكدا أن هذه "خطوة أساسية من أجل علاقات دبلوماسية".

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، على اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.