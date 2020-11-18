وزير خارجية البحرين: بايدن في حاجة إلى التشاور معنا قبل التوصل إلى اتفاق مع إيران

نادى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بضرورة التنسيق مع بلاده بشأن أي اتفاق مع إيران.

أجرى الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، حوارا مع الزياني، أوضح من خلاله أن بلاده تأمل أن يتفهم الرئيس الأمريكي الجديد التغييرات التي تحدث في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من عودة الاتفاق النووي.

בלעדי: ראיינתי היום את שר החוץ של בחריין עבד אל-לטיף א-זיאני לרגל ביקורו ההיסטורי בירושלים. הנה הצצה ראשונה. הראיון המלא הערב ב-@WallaNews וב-@axios pic.twitter.com/bKrRWmFFZe — Barak Ravid (@BarakRavid) November 18, 2020

وقال الزياني للموقع العبري:

آمل في أن يتشاور الرئيس جو بايدن مع البحرين ودول الخليج الأخرى قبل السعي لإبرام أي اتفاق نووي جديد مع إيران.

يشار إلى أن مؤتمرا صحفيا مشتركا عقد بين الزياني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القدس.

ودعا الزياني الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى العودة لمائدة المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، وفق ما تنص قرارات الشرعية الدولية، كاشفا عن تسيير رحلات جوية من المنامة إلى تل أبيب بدءا من الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.