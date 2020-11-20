باسيل ينفي توجيهه رسالة إلى الأمريكيين لرفع العقوبات عنه

أعلن المكتب الإعلامي لـ"رئيس التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، أن بعض وسائل الإعلام تتداول خبراً نقلاً عن مصادر مفاده أن رئيس التيار جبران باسيل وجّه رسالة إلى الأميركيين يطلب فيها رفع العقوبات عنه.