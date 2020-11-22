الكويت ترصد خطرا قادما من السعودية... والجيش يتحرك

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الأحد 22 نوفمبر/تشرين الثاني، عن رصدها خطرا شمالي البلاد، وقالت إنها تجهز فرقا للتصدي له.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" تقريرا حول ما رصدته الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

ورصدت الهيئة وجود خطر يتحرك شمالي البلاد من أسراب الجراد المهاجر، مشيرة إلى أنها حركت فرق الرصد لمتابعة تحرك تلك الأسراب للتمكن من التصدي لها.

وقالت الهيئة إن التنسيق جار مع الجهات الحكومية الأخرى المشاركة بفريق العمل اللوجستي، الذي يضم وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والدفاع المدني وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للبيئة، استعداداً لمكافحة هذا السرب من الجراد.

وأوضحت أن سبب وصول تلك الأسراب، هو الرياح الجنوبية القوية، التي هبت فوق شبه الجزيرة العربية الأسبوع الماضي.

ودفعت الرياح الأسراب من الجراد إلى التحرك من المناطق الداخلية في اليمن إلى جبال عسير في جنوب غربي السعودية، ووكذلك في المناطق الداخلية شمال الرياض، والذي قد يستمر انتقالها شمالاً باتجاه الكويت والعراق في الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الهيئة الكويتية إلى أنه تم رصد الجراد المهاجر يوم أمس الأول في منطقة حفر الباطن في السعودية، موضحة انه مع حركة الرياح الجنوبية صباح أمس، التي وصلت سرعتها إلى 20 كيلومتراً في الساعة وتحولها إلى رياح شمالية غربية في وقت لاحق مساء تم رصد سرب من الجراد المهاجر شمال الكويت.