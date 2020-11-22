الكلية التقنية السعودية تفتح باب التسجيل... شروط وكيفية الانضمام

فُتح باب التسجيل للفصل الثاني بالكلية التقنية في السعودية، والتي تعد واحدة من أفضل الكليات الحكومية التابعة لمؤسسة التدريب التقني المعروفة في الشرق الأوسط.

وتحتوي على 19 كلية خاصة بالبنين والإناث في 16 محافظة بالمملكة، وفيما يلي شروط الالتحاق بالترم الثاني لعام 1442 هجريا، حسبما ذكر موقع "وكالة البوصلة الإخبارية".

سيستمر التقديم على برامج الدبلوم بالكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد للفصل الثاني حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١،وذلك من خلال الرابط: https://t.co/AUBZZGJk5L#التدريب_التقني pic.twitter.com/sGWoC5CcbW — فهد العتيبي (@FahadM_Alotaibi) November 21, 2020

ينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 60% ولا تزيد مدة حصوله على المؤهل على 5 سنوات، كما ينبغي أن يتجاوز اختبار الرياض في مادة اللغة الإنجليزية.

ويلزم أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية أو أمه سعودية، ويجب أن يكون اجتاز الاختبارات التحصيلية، كما يشترط ألا يكون قد فصل من قبل من أي جامعة أخرى.

للتسجيل، يتوجه المتقدم إلى الموقع الرسمي لبوابة التدريب التقني والمهني، ويختار "متقدم جديد" ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة بكل دقة، ومن ثم اتباع باقي التعليمات لإتمام التسجيل.